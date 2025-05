A Latina giovani musicisti da tutta Italia per 4 giornate di musica

Latina si trasforma in un palcoscenico vibrante dal 30 maggio al 2 giugno, accogliendo talentuosi giovani musicisti da ogni angolo d'Italia per la 9ª edizione del Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “Città di Latina”. Questo evento non è solo una competizione, ma un’occasione unica di networking e crescita per i nuovi talenti. Scopriremo insieme chi conquisterà il cuore del pubblico! Non mancare a questa celebrazione della musica!

Latina, 31 maggio 2025- Praticamente pronte le finali della 9ª edizione del Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “Città di Latina”, da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno, Latina si prepara ad accogliere giovani musicisti provenienti da tutta Italia, e non solo, per quattro giorni di musica, talento, emozione e condivisione. Un appuntamento atteso, che negli anni si è guadagnato credibilità e prestigio, grazie all’impegno costante dell’ Associazione di Promozione Sociale “I Giovani Filarmonici Pontini”, ideatrice e anima di questo progetto. Un concorso che ha fatto della qualità, dell’inclusività e della valorizzazione dei giovani talenti i propri punti di forza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

