A Imperia la gara di nuoto di bambini finisce in una rissa tra mamme morsi e tirate di capelli in spogliatoio

A Imperia, una semplice gara di nuoto tra bambini si trasforma in un episodio da film: una rissa tra mamme, con morsi e tirate di capelli negli spogliatoi. Questo evento mette in luce un trend preoccupante nel mondo dello sport giovanile, dove la competizione supera il divertimento. È fondamentale riflettere su come insegnare ai più piccoli i veri valori dello sport, ben lontani da comportamenti così eclatanti!

Sono dovuti intervenire i Carabinieri per placare la rissa nata tra due mamme dopo una gara di nuoto tra bambini a Imperia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - A Imperia la gara di nuoto di bambini finisce in una rissa tra mamme, morsi e tirate di capelli in spogliatoio

Imperia, gara nuoto per bambini finisce con una rissa tra due mamme

Un evento sportivo per bambini si trasforma in un episodio di violenza: una gara di nuoto ad Imperia finisce con una rissa tra mamme.

Cerca Video su questo argomento: Imperia Gara Nuoto Bambini Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Imperia, gara di nuoto per bambini finisce con una rissa tra due mamme

msn.com scrive: Una gara di nuoto tra bambini, l'ultima della stagione prima della pausa estiva, si è trasformata in una rissa tra mamme. E' successo nel pomeriggio al palazzetto dello sport di Bordighera (Imperia).

Rissa tra mamme alla gara di nuoto dei bimbi: «Si tiravano i capelli e si picchiavano, le piccole erano terrorizzate». In ospedale per i morsi

Lo riporta msn.com: Momenti di panico al palazzetto dello sport di Bordighera (Imperia). Una gara di nuoto tra bambini, l'ultima della stagione prima della pausa estiva, si è trasformata in una rissa ...

Rissa tra mamme alla gara di nuoto, tirate di capelli e morsi negli spogliatoi: le urla dei bambini e l'indagine dei carabinieri

Secondo msn.com: GENOVA - Una rissa a calcio? No, a nuoto. Una gara di nuoto tra bambini, l'ultima della stagione prima della pausa estiva, si è trasformata in una rissa tra mamme. E' successo ...