A Gaza fuoco sui palestinesi in cerca di un po’ di cibo

A Gaza, l'eco delle droni israeliani risuona come un inquietante monito: "Nessun aiuto oggi, tornate a casa". Questa realtà drammatica mette in luce una crisi umanitaria che si intensifica, mentre le immagini di disperazione e ricerca di cibo diventano sempre più comuni. In un mondo dove la solidarietà dovrebbe prevalere, il silenzio e la paura si espandono. Riflessioni sulla pace e i diritti umani sono più che mai necessarie.

Il messaggio lo hanno consegnato i droni israeliani, una voce registrata nel cielo di Gaza: «Nessun aiuto oggi, tornate a casa». Non è la prima volta che l'esercito affida ai droni.

Gaza, presidente palestinese chiede cessate fuoco "a qualsiasi costo"

Il presidente palestinese Mahmud Abbas ha lanciato un appello urgente per un cessate il fuoco "a qualsiasi costo" a Gaza, durante un discorso a Surda.

Gaza, Hamas respingerà proposta cessate il fuoco. Duro scontro Francia-Israele

Come scrive lapresse.it: IN AGGIORNAMENTO - Hamas respingerà l'ultima proposta statunitense per un nuovo accordo di cessate il fuoco a Gaza e per il rilascio degli ostaggi. Lo ha ...

Israele, le news da Gaza. Macron: “Riconoscere lo Stato palestinese è un dovere morale”

Scrive repubblica.it: Il movimento della Striscia boccia il piano di Witkoff perché non prevede la fine della guerra e altre sue richieste. Ieri era arrivato il sì di Netanyahu.

La nuova proposta di cessate il fuoco a Gaza non sembra risolutiva

Lo riporta ilpost.it: Prevede 60 giorni di interruzione della guerra, in cambio della riconsegna di ostaggi, senza garanzie sul futuro ...