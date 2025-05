A Gaza anche la speranza è in fuga

In un contesto di tensioni che sembrano non avere tregua, la popolazione di Gaza è intrappolata in un dramma umano senza fine. Ogni giorno, mentre le proposte di pace si susseguono, la speranza sembra svanire. Eppure, proprio in mezzo a questa desolazione, emergono iniziative come la distribuzione di cibo, simbolo di resistenza e solidarietà. Questo è il momento di rimanere sintonizzati: dietro ogni storia ci sono vite che lottano per sopravvivere.

Il dramma della popolazione di Gaza sembra non conoscere fine. Tra una proposta di tregua e l'altra, formulata e riformulata fino a risultare insoddisfacente e inefficace, come accade da mesi, la gente continua a morire sotto le bombe israeliane o per stenti e mancanza di cure. "L'inizio della distribuzione di cibo, coordinata dalla neonata organizzazione

Daria Bignardi: «L’angoscia per Gaza, la speranza di un risveglio»

Il Cinema Anteo di Milano ospita un incontro con Daria Bignardi, che affronta l'angoscia per la situazione a Gaza e la speranza di un risveglio collettivo.

