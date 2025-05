A destra cresce la voglia di indultino | La Russa dice sì a titolo personale E Sisto | Non sarà Fi a storcere il naso

La questione del sovraffollamento carcerario torna al centro del dibattito politico, con l’idea di un "indultino" che guadagna consensi. Ignazio La Russa, in un’apertura personale, accende i riflettori su una battaglia che potrebbe portare a una significativa revisione del sistema penale. Un’opportunità di cambiamento in un contesto sociale sempre più attento ai diritti e alla reintegrazione. Sarà la volta buona per un passo verso una giustizia più equa?

Torna a prendere corpo la battaglia per la liberazione anticipata speciale, l'” indultino ” che vorrebbe alleggerire il sovraffollamento delle carceri aumentando i giorni di sconto di pena per buona condotta. Una proposta che ha ormai uno sponsor di peso nella maggioranza: Ignazio La Russa. Dopo un’apertura arrivata nelle scorse settimane, venerdì il presidente del Senato ha scritto ufficialmente in una nota di volere “ impegnarsi a titolo personale a favorire l’esame” del disegno di legge presentato lo scorso anno dal deputato di Italia Viva Roberto Giachetti. Il testo prevede di potenziare il beneficio della liberazione anticipata per buona condotta: da 45 giorni ogni sei mesi si passerebbe a 75, cioè oltre un terzo della condanna da espiare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - A destra cresce la voglia di indultino: La Russa dice sì “a titolo personale”. E Sisto: “Non sarà Fi a storcere il naso”

