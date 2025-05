A Civitella due giorni di birra artigianale cibo musica e motori

Civitella di Romagna si prepara a vivere un weekend indimenticabile con la quindicesima edizione di ArtigianALE!: birra artigianale, cibo delizioso, musica coinvolgente e motori sfreccianti si fondono in un'unica grande festa! Questo evento non è solo un tributo alla birra, ma anche un'opportunità per riscoprire l'importanza delle tradizioni locali, in un contesto di riscoperta e valorizzazione del made in Italy. Preparati a brindare! ??

Il centro storico di Civitella di Romagna si prepara ad accogliere la quindicesima edizione di ArtigianALE!, la tradizionale festa dedicata alla birra artigianale, in programma venerdì 6 giugno (dalle 18.00 alle 00.00) e sabato 7 giugno (dalle 15.00 alle 02.00). L’evento si svolgerà tra piazza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - A Civitella due giorni di birra artigianale, cibo, musica e motori

Cerca Video su questo argomento: Civitella Due Giorni Birra Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

A Civitella due giorni di birra artigianale, cibo, musica e motori. 🔗Ne parlano su altre fonti

Torna la Festa della Birra a Sala Biellese: due giorni tra gusto, musica e sport

laprovinciadibiella.it scrive: Il 13-14 giugno Sala Biellese ospita la Festa della Birra: musica, grigliate, birre bavaresi e torneo a 5. Non mancare!

A San Lorenzo Nuovo gli gnocchi; a Civitella Cesi le fettuccine al tartufo; a Civitella d'Agliano la pizza e la birra

Segnala ilmessaggero.it: Lunga nove giorni (dall’11 al 20 ... Da segnalare infine la 31 edizione della festa della pizza e della birra di Civitella d'Agliano, dall’ 11 al 15 agosto. Il programma musicale: venerdì ...

DAL 18 AL 24 LUGLIO, CIVITELLA E' UN BORGO DI BIRRA

Da certastampa.it: Visite al Museo. “Un Borgo di Birra” nell’edizione 2016 incontra la cultura e la storia della moda di Civitella: special price, biglietto a 2 euro, per visitare il NACT, il locale Museo Nina delle ...