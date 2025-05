A che ora la F1 su TV8 domani GP Spagna 2025 | programma gara in chiaro 1 giugno

Domani, 1 giugno 2025, non perdere il GP di Spagna in chiaro su TV8! La gara promette scintille, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton impegnati a ridurre il gap da Oscar Piastri. La Ferrari, reduce da alti e bassi, è pronta a dare battaglia anche contro la McLaren. Sarà la prova decisiva per il Cavallino Rampante: riusciranno i nostri eroi a risalire la classifica? Sintonizzati per scoprirlo!

Tra i piloti il monegasco Charles Leclerc ed il britannico Lewis Hamilton vorranno ridurre il gap rispetto all’australiano Oscar Piastri, così come tra i costruttori vorrà fare la Ferrari nei confronti della McLaren: queste le due principali missioni sul taccuino del Cavallino Rampante. Per la Ferrari, infatti, il momento della verità arriverà domani, domenica 1° giugno, dalle ore 15.00, nella gara del GP della Spagna. Il nono atto  del Mondiale 2025 di F1 si correrà sul tracciato di Barcellona  e sarà trasmesso in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Per la gara del GP della Spagna la diretta streaming in abbonamento sarà affidata a Sky Go e NOW. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora la F1 su TV8 domani, GP Spagna 2025: programma gara in chiaro 1° giugno

