A Borgomanero arrivano le luci colorate sui corsi

Borgomanero si illumina di magia! ?? Con l'arrivo delle innovative luci a LED che cambiano colore, il centro storico diventa una tela vivente, pronta a festeggiare ogni occasione. Un'iniziativa che non solo abbellisce la città , ma promuove anche il commercio locale e attira turisti. In un'epoca in cui le esperienze visive sono sempre più ricercate, Borgomanero si pone all'avanguardia. Scopri come queste luci trasformeranno le serate in un'esperienza indiment

. Tutto il centro storico sarà illuminato con nuove luci a led che possono cambiare colore in base all'occasione: sono le uniche in Italia con un'estensione così importante. L'assessore al commercio e agli eventi Loredana Abbate ha spiegato che.