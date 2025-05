A Bogliasco c’è una piccola gelateria ligure aperta da un portoghese

A Bogliasco, una piccola gelateria ligure gestita da un portoghese sta conquistando i cuori e i palati. In un'epoca in cui il gelato non conosce più confini stagionali, questa realtà porta avanti una tradizione artigianale che celebra la freschezza e la qualità. È interessante notare come il gelato diventi un comfort food tutto l’anno, unendo culture e sapori. Scopri il gusto dell'innovazione in ogni cucchiaiata!

Ormai il gelato non è più un prodotto relegato al periodo estivo. Lo dimostra la costante ricerca di quest'eccellenza che lo porta nelle case dei liguri in ogni periodo dell'anno.

Bogliasco: è mancato Adelio Peruzzi, imprenditore, sindaco, grande sportivo

Secondo msn.com: Si è spento a Bogliasco ... aveva creato una gelateria che richiamava turisti da Genova e dalla Riviera. Oltre la squisitezza e la presentazione del prodotto, c'era la sua simpatia, l'eleganza ...