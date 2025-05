A Bignami non si può nascondere niente

Galeazzo Bignami, in un momento di "inquietudine e sconcerto", sembra non aver afferrato il messaggio del manifesto di ieri. Questo episodio ci ricorda quanto sia cruciale il dibattito pubblico e l'importanza della trasparenza nella politica contemporanea. In un'epoca in cui la comunicazione è dominata da fake news e polemiche, le parole giuste possono accendere scintille di consapevolezza. Rimanere informati è un dovere civico.

Ci fa piacere che Galeazzo Bignami, non sappiamo se nel suo costume da gerarca nazista o in borghese, sia rimasto «inquieto e sconcertato» dalla lettura del manifesto di ieri. Dovrebbe . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - A Bignami non si può nascondere niente

