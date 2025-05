A 14 anni va a scuola con una pistola a salve nello zaino | denunciato

Un episodio inquietante scuote le scuole italiane: un ragazzo di 14 anni sorpreso con una pistola a salve nel proprio zaino a Perugia. Questo fatto solleva interrogativi sul crescente fenomeno della violenza giovanile e sull'importanza dell'educazione alla sicurezza. La presenza di armi, anche se giocattolo, nelle mani dei più giovani è un campanello d'allarme. È tempo di riflettere su come proteggere le nostre scuole e i nostri ragazzi.

Perugia, 31 maggio 2025 – Un'adolescente di 14 anni è stato segnalato dai carabinieri dopo essere stato trovato in possesso di una pistola a salve all’interno dello zaino. L'episodio si è verificato in un istituto di istruzione secondaria di primo grado a Perugia. L’arma, di colore nero e priva del caratteristico tappo rosso, è stata rinvenuta durante un controllo interno avviato dagli insegnanti a seguito della temporanea sparizione di un telefono cellulare appartenente a uno di loro, poi recuperato. La pistola, senza il caricatore contenente proiettili, è stata prontamente sequestrata. I carabinieri, arrivati sul luogo, hanno effettuato tutte le verifiche necessarie e denunciato il ragazzo per porto abusivo di armi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A 14 anni va a scuola con una pistola a salve nello zaino: denunciato

A 14 anni va a scuola con una pistola a salve nello zaino: denunciato

