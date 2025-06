55 Mln di euro a sostegno delle aziende dell' indotto Stellantis

La Regione Lazio lancia un piano da 55 milioni di euro per sostenere le aziende dell'indotto Stellantis, un segnale forte in un periodo di sfide economiche. Questo intervento non solo mira a rafforzare il tessuto industriale locale, ma si inserisce in un trend di rinascita e innovazione del settore automotive. Un'opportunità imperdibile per chi vuole investire nel futuro e contribuire alla transizione verso una mobilità sostenibile!

La Regione Lazio interviene a sostegno del sistema industriale del territorio e, in particolare, dell'indotto Stellantis. La Giunta regionale ha, infatti, deliberato di dare attuazione al comma 1, dell'art. 2, della L.R. 462002 attraverso la predisposizione del Programma Operativo di Interventi.

