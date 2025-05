31 maggio | la Madonna di Petrella appare e lascia segni visibili a tutti

Il 31 maggio 1562, la Madonna di Petrella si manifesta a Persiana Faina, una giovane veggente, generando stupore e incredulità tra i compaesani. Questo evento straordinario non è solo una testimonianza di fede, ma si inserisce in un contesto di rinnovato interesse per il sacro e le apparizioni miracolose. I segni lasciati dalla Madonna continuano a emozionare e a stimolare riflessioni sul potere della spiritualità nel nostro tempo. Scopri di più su questo affascin

La Madonna di Petrella appare a una giovanissima veggente e lascia dei segni straordinari che vincono l'incredulità dei compaesani. È il 31 maggio 1562, una domenica, e la dodicenne Persiana Faina lascia la sua casa a Petrella Salto (Rieti) per andare nel campo di proprietà della sua famiglia. La fanciulla esce dalla Porta Orientale di.

Visitazione della Beata Vergine Maria, 31 maggio 2025/ Oggi si ricorda la visita della Madonna a Elisabetta

Si legge su ilsussidiario.net: Il 31 maggio è il giorno della Visitazione della Beata Vergine Maria, il viaggio che la Madonna fece per annunciare la nascita di Gesù alla cugina Elisabetta.

Oggi 31 maggio è la Visitazione di Maria a Elisabetta: il primo riconoscimento del Salvatore

Lo riporta lalucedimaria.it: Si ricorda la Visitazione della B.V. Maria alla cugina Elisabetta, quando Gesù riceve il primo riconoscimento della sua grandezza.

Oggi 31 maggio: Visitazione della Beata Vergine Maria. La Madonna è salutata come Madre del Signore

Scrive lalucedimaria.it: Conclusione migliore non può esserci, per il mese tradizionalmente dedicato dalla Chiesa a Maria, che la festa liturgica che ricorda il secondo dei misteri gaudiosi: la visita di Maria alla cugina ...