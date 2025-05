20enne s' aggira con fare sospetto fuori da un negozio a Verbania scatta il controllo | cosa aveva nel marsupio

A Verbania, un giovane di 20 anni è finito nei guai dopo un controllo che ha svelato il suo lato oscuro: coltello e strumenti da scasso nel marsupio. Questo episodio non è isolato; riflette un trend preoccupante di gioventù in cerca di adrenalina e sfide illegali. La sicurezza nelle nostre città è un tema sempre più attuale: cosa ne pensiamo? È tempo di agire per proteggere il nostro futuro!

Un ventenne di Verbania denunciato per porto abusivo di armi: trovato con coltello e strumenti da scasso nei pressi di un supermercato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - 20enne s'aggira con fare sospetto fuori da un negozio a Verbania, scatta il controllo: cosa aveva nel marsupio

