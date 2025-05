2 Giugno | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 2 giugno segna il 153° giorno dell’anno, un momento perfetto per riflettere su ciò che ci circonda. Con il proverbio "Giugno la falce in pugno", siamo invitati a raccogliere i frutti del nostro lavoro, proprio mentre l'estate si avvicina. Oggi celebriamo anche Sant’Erasmo, protettore di chi solca i mari: un invito a navigare verso nuove avventure! Non perdere l'occasione di scoprire cosa riserva il tuo oroscopo in questo

Il 2 giugno è il 153° giorno dell’anno, 22ª settimana. Alla fine dell’anno mancano 211 giorni. Proverbio del giorno: Giugno la falce in pugno Fase lunare: Gibbosa crescente Santo del giorno: Sant’Erasmo, vescovo e martire, protettore dei naviganti e dei pescatori Etimologia: Erasmo, dal greco. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - 2 Giugno | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno

Sardegna: approvato il calendario scolastico 2025/2026. Si comincia il 15 settembre. Ultimo giorno di scuola l’8 giugno

La Giunta regionale della Sardegna ha approvato il calendario scolastico per l'anno 2025-2026. Le lezioni per le scuole dell'obbligo inizieranno il 15 settembre 2025 e termineranno l'8 giugno 2026, mentre le scuole dell'infanzia continueranno le attività fino al 30 giugno.

