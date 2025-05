2 Giugno onorificenze al merito della Repubblica | cerimonia a Milano Tra gli insigniti Coppola Sileri Bisanti e Solazzo

Il 2 giugno non è solo la Festa della Repubblica: è un tributo all'eccellenza italiana. A Milano, la cerimonia per le Onorificenze al Merito della Repubblica vedrà protagonisti nomi come Coppola, Sileri, Bisanti e Solazzo. Questi insigniti non sono solo individui di successo, ma simboli di un’Italia che si rialza e innova. Scopriamo insieme come il riconoscimento delle loro storie possa ispirare una nuova generazione di leader!

Lunedì 2 giugno, Festa della Reubblica, 53 Onorificenze dell'Ordine 'Al merito della Repubblica Italiana' concesse dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella verranno consegnate in Prefettura, a Milano, in occasione del 79esimo anniversario della fondazione della Repubblica. A riceverle imprenditori, manager, ufficiali delle forze armate, professori e civil servant che contribuiscono con la loro attività a dare lustro al Paese. La cerimonia di consegna si terrà alle ore 11 del 2 giugno, alla presenza del Prefetto Claudio Sgaraglia. Tra gli insigniti Giampaolo Maria Bisanti, direttore d'orchestra, che riceverà l'onorificenza di Cavaliere; Pierpaolo Sileri, ordinario di Chirurgia al San Raffaele e sottosegretario di Stato al Ministero della Salute nel governo Draghi, Commendatore come l'amministratore delegato di Enel, Nicola Lanzetta. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - 2 Giugno, onorificenze al merito della Repubblica: cerimonia a Milano. Tra gli insigniti Coppola, Sileri, Bisanti e Solazzo

