2 giugno | l’imbarazzo della scelta degli altri per festeggiare

Il 2 giugno si avvicina e con esso l'imbarazzo della scelta per celebrare la Festa della Repubblica! Tra gite, grigliate e momenti di relax, questo weekend diventa l'occasione perfetta per ricaricare le batterie. Ma attenzione: è molto più di un semplice giorno festivo, è il simbolo di una nazione che si ritrova. Scopri come rendere unico questo ponte, in un contesto di rinascita collettiva!

Roma, 31 mag – Dai, su, festeggiamolo questo 2 giugno! In ogni modo possibile e immaginabile, inclusivo e pluralista. Dopo il 25 aprile e il 1° maggio, è la terza data che tutti aspettano per la prima fuga di stagione, per il ponte al lavoro, per imbiancare casa, per fare nulla. È un male necessario. Un facile equivoco.. Questo articolo può essere scritto ancora un sacco di volte. Tante volte, almeno quanti erano i sacchi contenenti le schede già votate prima dell’inizio del referendum e parcheggiate nei sotterranei del palazzo del Ministero dell’Interno, pronte a essere usate “in caso di difficoltà”. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - 2 giugno: l’imbarazzo della scelta (degli altri) per festeggiare

