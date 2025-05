2 giugno a Milano | onorificenze di Mattarella e festa in Piazza Duomo

Il 2 giugno a Milano, la celebrazione del 79esimo anniversario della Repubblica Italiana si tinge di emozione. Il Presidente Sergio Mattarella conferirà 53 onorificenze dell’Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana" a chi ha reso l'Italia un luogo migliore. Ma non è tutto: la festa in piazza Duomo promette di animare la città, riflettendo il forte senso di comunità e identità che caratterizza questo momento. Un’occasione imperdibile per sentirsi parte di un grande

In occasione del 79esimo anniversario della fondazione della Repubblica Italiana, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso 53 onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” a personalità di spicco che, con il loro impegno e talento, hanno contribuito a dare lustro al Paese. La cerimonia di consegna si terrà il 2 giugno 2025, alle ore 11, presso la Prefettura di Milano, alla presenza del Prefetto Claudio Sgaraglia. Tra gli insigniti figurano nomi di rilievo nei settori dell’arte, della medicina, dell’imprenditoria, delle forze armate e della cultura, simbolo di un’Italia che guarda al futuro senza dimenticare le sue radici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - 2 giugno a Milano: onorificenze di Mattarella e festa in Piazza Duomo

Avellino, in Prefettura la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Venerdì 30 maggio alle ore 11, presso il Salone degli Specchi della Prefettura di Avellino, si terrà la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

