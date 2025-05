15enne violentata dai compagni di scuola di Anzio diffusero anche il video | il Pm chiede 7 anni di condanna

Una tragedia che segna non solo una vita, ma l’intera comunità. La richiesta di 7 anni di condanna per i colpevoli della violenza subita dalla 15enne di Anzio mette in luce un fenomeno allarmante: il cyberbullismo e la diffusione di contenuti violenti sui social. È tempo di riflettere su come proteggere i giovani da simili atrocità e costruire un ambiente scolastico più sicuro. La giustizia deve rispondere a questo grido d’allerta.

Chiesta condanna a 7 anni per la violenza ai danni di una 15enne di Anzio. Due minori e un 18enne fecero girare il video sui social. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - 15enne violentata dai compagni di scuola di Anzio, diffusero anche il video: il Pm chiede 7 anni di condanna

Roma, 15enne violentata dal compagno di scuola e dagli amici che hanno diffuso il video dello stupro: il pm chiede fino a 7 anni

