11 settembre perché le tesi del pod e del lampo nella torre sud sono infondate

Diverse condivisioni Facebook stanno rilanciando una clip dove viene si illustrano due vecchie tesi cospirazioniste riguardo l’aereo che si schiantò contro la Torre Sud delle Twin Towers a New York, l’ 11 settembre 2001. Trovate maggiori approfondimenti qui. Si tratta delle solite bufale già smentite da decenni. Parliamo della teoria del pod sotto il Boeing 767 della United Airlines (volo UA175). Fu il secondo aereo degli attentati al Ground Zero. A questa tesi viene correlata la tesi del lampo nella facciata in concomitanza con l’impatto del velivolo. In entrambi i casi sarebbero indizi di una manipolazione governativa, volta a simulare l’attacco terroristico. 🔗 Leggi su Open.online