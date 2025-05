10K Run Empolese | al via la quarta edizione allo stadio Carlo Castellani

La quarta edizione della "10K Run Empolese" sta per prendere il via, portando corridori e appassionati insieme nello splendido stadio Carlo Castellani. Un evento che non è solo una corsa, ma un momento di comunità , un trend crescente di wellness e sport outdoor. Partecipando, avrai anche l'opportunità di gustare un pacco ricco di prodotti locali. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza che unisce passione e territorio!

Ormai solo le ultime ventiquattro ore ci separano dalla nuova edizione, la quarta, della " 10K Run Empolese ". La partenza è fissata infatti per domani mattina alle 9 all’interno dello stadio Carlo Castellani-Computer Gross Arena, dove sarà fissato anche il traguardo d’arrivo. Le iscrizioni costano 10 euro con un ricco pacco di prodotti locali che andrà ai primi 350 iscritti. Per la parallela prova ludico motoria il prezzo, senza pacco gara, è di 3 euro. A fine gara premiazioni riservate ai primi 10 delle categorie Assoluti e Veterani, ai primi 5 di quella Argento e ai primi 3 di quella Oro oltre alle prime 5 società . 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - 10K Run Empolese: al via la quarta edizione allo stadio Carlo Castellani

