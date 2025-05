1 e 2 giugno | musei archeologici aperti e gratuiti

Il 1 e 2 giugno, i musei archeologici italiani si vestono di festa! Approfitta dell’ingresso gratuito per scoprire il nostro straordinario patrimonio. In un momento in cui l'interesse per la cultura e la storia è in forte crescita, questa iniziativa rappresenta un'opportunità imperdibile per riscoprire le radici del nostro paese. Non perdere l'occasione, immergiti nella bellezza e nei segreti del passato!

Musei e parchi archeologici nazionali aperti e ad ingresso gratuito domenica 1 e lunedì 2 giugno. L'1 giugno, infatti, si rinnova il tradizionale appuntamento con Domenica al museo come ogni prima domenica del mese. E per la festa nazionale della Repubblica, lunedì 2 giugno, i luoghi della. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - 1 e 2 giugno: musei archeologici aperti e gratuiti

Musei Vaticani: chiusure straordinarie a fine Maggio e Giugno 2025

A fine maggio e giugno 2025, i Musei Vaticani annunciano chiusure straordinarie in vista di importanti eventi religiosi e istituzionali.

Cerca Video su questo argomento: 1 2 Giugno Musei Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Apertura gratuita dei musei domenica 1 e lunedì 2 giugno 2025; Weekend e Ponte del 2 giugno: gli eventi da non perdere a Roma; Fine settimana ricco di eventi fino a lunedì 2 giugno, Festa della Repubblica; Domenica e lunedì i musei statali sono gratis: cosa vedere a Venezia e provincia. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Parco archeologico Ercolano, 1 e 2 giugno ingresso gratis

Segnala ansa.it: Al Parco archeologico di Ercolano raddoppiano le giornate ad ingresso gratuito grazie all'iniziativa del Ministero della Cultura nei musei italiani. (ANSA) ...

Musei gratis domenica 1 e lunedì 2 giugno, tutte le mostre in programma

informazione.it scrive: Domenica 1 giugno i musei e i parchi archeologici statali aprono le porte a tutti per visite gratuite con l'iniziativa 'Domenica al museo'. Quest'anno, l'appuntamento raddoppia, con le aperture del 2 ...

Domenica 1° giugno ingresso gratuito nei musei statali con l’iniziativa #domenicalmuseo

Riporta informazione.it: Torna domenica 1° giugno l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che consente l’accesso gratuito a musei e parchi archeologici statali ogni prima domenica ...