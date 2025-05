Zoodetective per un giorno all' Oasi Lago di Conza | sulle tracce degli animali selvatici

Il 2 giugno 2025, l’Oasi del Lago di Conza si trasformerà in un'avventura indimenticabile per i piccoli zoodetective! In un'epoca in cui sempre più famiglie cercano esperienze all’aria aperta, questo evento offre l'opportunità perfetta per avvicinarsi alla natura. Scoprire le tracce degli animali sarà non solo educativo, ma anche un modo divertente per stimolare la curiosità dei bambini. Unisciti a noi e diventa parte della magia della fauna selvatica!

Il 2 giugno 2025 l'Oasi del Lago di Conza si trasformerà in un'aula a cielo aperto per piccoli esploratori della natura. Dalle 10:00 alle 18:00, l'evento "Alla scoperta delle tracce degli animali" offrirà a bambini e famiglie l'occasione unica di diventare veri e propri zoodetective.

Domenica all’Oasi WWF Lago di Conza: natura, scoperta e relax

Scopri la magia della natura all’Oasi WWF Lago di Conza! Ogni domenica, l'oasi nel cuore dell'Alta Irpinia offre un'opportunità unica per immergersi in paesaggi incontaminati, partecipare ad attività educative e godere di momenti di relax.

