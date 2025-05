Zona Logistica perché Portomaggiore è fuori ?

La recente esclusione di Portomaggiore dalla Zona Logistica Semplificata (ZLS) ha acceso il dibattito tra i Comuni interessati. Durante un incontro a Ferrara, Cinzia Aloisantoni ha illustrato le opportunità per le imprese, ma le polemiche non si sono fatte attendere. "Perché il nostro Comune è stato lasciato fuori?" chiede Roberto Badolato. La questione solleva interrogativi sul futuro economico della regione e sull'importanza di una pianificazione strategica inclusiva per attrarre investimenti.

Ieri a Ferrara Cinzia Aloisantoni, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha parlato di "Zls: le opportunità per le imprese". E ancora prima di cominciare fioccano sono le polemiche dei Comuni esclusi. Tra questi Portomaggiore. Per voce del capogruppo di Insieme per Portomaggiore, che raggruppa i partiti di centrodestra, Roberto Badolato (nella foto), si evidenzia che "come sempre siamo tagliati fuori dalle opportunità. Perché quando era il momento di farsi sentire per entrare nelle Zls, forse i nostri lungimiranti amministratori erano impegnati a raccogliere fondi per il nuovo punto di ascolto per immigrati, che a tutto serve tranne che a creare lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it