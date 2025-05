Zelensky incontra i senatori Usa | Grazie per le sanzioni alla Russia | Mosca | Niente Paesi terzi ai colloqui con Kiev

Zelensky in visita a Washington ha ringraziato i senatori americani per il supporto contro la Russia, un gesto che riaccende i riflettori su un'alleanza sempre più solida. Mentre Trump lancia frecciate a Putin, l’Europa si prepara a intensificare gli aiuti militari a Kiev. Il messaggio è chiaro: la resistenza ucraina non è sola e il mondo guarda con attenzione. Si sta formando una nuova architettura della sicurezza globale?

Trump incalza ancora Putin: "In due settimane sapremo se ci sta prendendo in giro o no". Merz: "Aiuteremo l'Ucraina, anche sui missili". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Zelensky incontra i senatori Usa: "Grazie per le sanzioni alla Russia" | Mosca: "Niente Paesi terzi ai colloqui con Kiev"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan ad Ankara.

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.192. La decisione di sanzionare la Russia nel caso in cui rifiutasse un cessate il fuoco in Ucraina rappresenta un "test di credibilità" per gli Stati Uniti

Volodymyr Zelensky è arrivato a Washington nella serata di ieri e stamane ha ricevuto un gruppo di senatori americani ... Alle 16, le 22 in Italia, Zelensky terrà un discorso all'Hudson Institute

"Mi auguro che questo documento", l'accordo sulle terre rare con gli Usa ... Ucraina". Zelensky è arrivato a Washington nella serata di giovedì e stamane ha ricevuto un gruppo di senatori