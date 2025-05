Zeffirelli Bergonzi e l’Accademia Verdiana di Busseto | incontro alla Fondazione

Un incontro imperdibile per gli amanti della lirica! Sabato 31 maggio, la Fondazione Franco Zeffirelli di Firenze rende omaggio a due pilastri della cultura italiana: il regista e il tenore Carlo Bergonzi. Questo evento speciale, "Franco Zeffirelli, Carlo Bergonzi e l’Accademia Verdiana di Busseto", celebra l’eredità di grandi artisti che hanno plasmato il nostro panorama musicale. Scoprirete come la tradizione operistica continua a ispirare le nuove generazioni. Non man

Firenze, 30 maggio 2025 – La Fondazione Franco Zeffirelli di Firenze ospita sabato 31 maggio alle ore 16 un evento speciale che celebra due leggende della lirica italiana: Franco Zeffirelli e Carlo Bergonzi. La conferenza-concerto, dal titolo “Franco Zeffirelli, Carlo Bergonzi e l’Accademia Verdiana di Busseto”, intreccia parola e musica in un pomeriggio dedicato alla memoria, alla bellezza e alla grande tradizione del canto lirico. L’incontro, promosso dall’Accademia Verdiana Carlo Bergonzi di Busseto, si inserisce tra le celebrazioni per il recente riconoscimento Unesco del Canto Lirico Italiano come Patrimonio Immateriale dell’Umanità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Zeffirelli, Bergonzi e l’Accademia Verdiana di Busseto: incontro alla Fondazione

Zeffirelli, Bergonzi e l'Accademia Verdiana di Busseto: incontro alla Fondazione

