ZeddaVogliamo Cagliari completamente digitalizzata e meno burocrazia

Cagliari punta a diventare una città completamente digitalizzata, riducendo la burocrazia e favorendo la collaborazione tra pubblico e privato. Questo è un passo cruciale in un'epoca in cui l'innovazione tecnologica è fondamentale per il progresso sociale ed economico. Immagina una vita quotidiana dove ogni servizio è a portata di clic: più efficienza, meno attese. La sfida è aperta, e Cagliari potrebbe essere il modello da seguire!

ROMA (ITALPRESS) – "Per ridurre i divari ci vuole collaborazione tra pubblico e privato ma anche tra le diverse Istituzioni. In commissione insularità stiamo ascoltando numerosi esponenti politici locali di Sicilia e Sardegna e si potrebbero audire anche i rappresentanti del capoluogo sardo. Cagliari deve essere totalmente digitalizzata ovviamente restano le barriere reali date dal mare, per noi tanto mare e, stiamo lavorando affinché ci si possa muovere meglio affinché sembri un ostacolo minore. Altro grande problema è la burocrazia. Quanto tempo passa prima che un privato abbia risposta su una richiesta, ad esempio, di verifica di impatto ambientale? I controlli vanno fatti, i passaggi di verifica sono assolutamente necessari ma è opportuno snellire.

