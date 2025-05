Zcs e parcheggi residenti | via alla rivoluzione della sosta e multe per chi non si adegua

La rivoluzione della sosta a Firenze è alle porte! Il tanto dibattuto "scudo verde" e la maxi Ztl promettono di trasformare il modo in cui ci muoviamo in città. Dal 1° luglio, le sanzioni per le auto più inquinanti non saranno più solo parole, ma realtà tangibile. Con l’attenzione crescente verso l’ambiente, questo è un passo significativo verso una mobilità più sostenibile. Chi sarà pronto ad adattarsi? Il futuro della sosta è già qui!

Lo scudo verde, che tante polemiche sta suscitando in città, ha subìto un nuovo rinvio: le sanzioni per le auto più inquinanti, in teoria già vietate da anni ma che ora potranno essere "fotografate" dai varchi di ingresso nella maxi Ztl fiorentina, partirà il 1° luglio. Oggi, venerdì 30 maggio.

Parcheggi: la “piccola rivoluzione” che lascia i residenti… col fiatone

Con l'arrivo di giugno, il centro storico si prepara a vivere una "piccola rivoluzione" nella gestione dei parcheggi, suscitando entusiasmo e preoccupazioni tra i residenti.

