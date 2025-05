Zaporizhzhia i russi vogliono riavviare la centrale nucleare Aiea avverte | Impossibile mancano le condizioni di sicurezza

La centrale nucleare di Zaporizhzhia, il cuore energetico dell'Ucraina, è al centro di un dibattito infuocato. Mentre la Russia spinge per riavviarla, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica lancia un allerta: senza condizioni di sicurezza, il rischio è troppo alto. Questo scenario mette in evidenza non solo le tensioni geopolitiche, ma anche l'urgenza di una nuova strategia energetica globale. L'energia sicura è più che mai un tema cruciale.

Roma, 30 maggio 2025 - Riavviare la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia ora sarebbe impossibile per la mancanza delle condizioni di sicurezza, ha sottolineato l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea) in risposta alle crescenti voci di lavori alla centrale, occupata dal marzo del 2022 dai militari russi, per farla ripartire e collegarla direttamente al sistema elettrico della Russia. Fredrik Dahl, portavoce dell'agenzia Onu, ha confermato a Ukrinform che l'Aiea sta valutando le varie segnalazioni relative alla costruzione da parte di Mosca di una linea di trasmissione di energia verso la centrale nucleare di Zapadnaya, nel nord della Russia, ma non è chiaro se verranno riavviati i reattori spenti ancora durante o dopo il conflitto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Zaporizhzhia, “i russi vogliono riavviare la centrale nucleare”. Aiea avverte: “Impossibile, mancano le condizioni di sicurezza”

Cerca Video su questo argomento: Zaporizhzhia Russi Vogliono Riavviare Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Tregua, l'inviato Usa Kellogg: "Trump frustrato per l'irragionevolezza di Putin"

Da msn.com: Mosca: telefonata tra Lavrov e Fidan sui negoziati di lunedì Il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, che si trova a Kiev per colloqui con le autorità ucraine, ha avuto un colloquio telefonico con ...

Guerra in Ucraina: preoccupano le operazioni russe attorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia

Riporta msn.com: Greenpeace ha lanciato l'allarme per la sospetta costruzione di una linea elettrica nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhzhia sequestrata dai russi. Secondo l'Aiea non ci sono prove dell'inte ...

Ucraina, la Russia “si prende” Zaporizhzhia: 90 km di cavi per collegarla alla sua rete

Da ilmessaggero.it: «Tutti stanno vivendo il sogno di far rinascere la Centrale». Le parole dell’Amministratore delegato di Rosatom, Alexey Likhachev, al Consiglio della Federazione russa non ...