Zanetti è tornato a far vibrare i cuori nerazzurri, sognando di rivivere l'emozione di una finale. L'Inter è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, proprio mentre il calcio italiano sta riscoprendo la sua grandezza in Europa. La passione, l'attesa e quel brivido unico sono il sale del nostro sport. Chi non vorrebbe essere protagonista in un momento così cruciale? La tensione sale, il sogno è a portata di mano!

Appiano Gentile, 30 maggio 2025 – In una settimana ha accumulato così tanta tensione pre-partita che gli sono tornate in mente le lunghe vigilie dei grandi eventi, quando indossava la maglia nerazzurra da calciatore e portava al braccio la fascia di capitano. “Se mi piacerebbe giocarmi questa finale? Caspita, non me lo farei ripetere due volte. Entrerei in campo di corsa.”. Ma non può Javier Zanetti, ormai è dal 18 maggio del 2014 che ha appeso gli scarpini al chiodo e della sua Inter è il vicepresidente. Il segno della continuità fra passato e presente. Un pezzo di storia del club, per i tifosi un simbolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Zanetti vorrebbe giocarla: “L’Inter è pronta”

Zanetti vorrebbe giocarla: “L’Inter è pronta”

