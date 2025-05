Zanetti sulla finale | Il PSG si è salvato ai gironi per il rotto della cuffia Giocare sabato? Entrerei in campo di corsa…

Javier Zanetti, ex capitano dell'Inter, non nasconde la sua voglia di scendere in campo nella finale di Champions League contro il PSG. Nonostante i parigini si siano qualificati per miracolo, l'attenzione è tutta rivolta al grande evento calcistico. Zanetti afferma: "Entrerei in campo di corsa!". La passione per il calcio e la competitività si fanno sentire, dimostrando che questa finale rappresenta molto più di un semplice trofeo. È una battaglia di cuori e menti!

In preparazione alla finale di Champions League tra PSG e Inter, Javier Zanetti ha concesso un'intervista a Il Giorno. LE PAROLE DI ZANETTI – « Se mi piacerebbe giocarmi questa finale? Caspita, non me lo farei ripetere due volte. Entrerei in campo di corsa. La mia Inter era fortissima, ma anche questa squadra lo è perché non conquisti per caso la finale dopo aver eliminato il Bayern Monaco e il Barcellona. Se invece pensiamo ai giorni che precedono l'evento certamente noi arrivammo carichi, con l'adrenalina di chi aveva vinto scudetto e Coppa Italia.

Inter, Zanetti: «La finale di Champions era il nostro obiettivo, tutti ci rispettano. Sul PSG dico questo»

Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha condiviso le sue riflessioni sulla finale di Champions League contro il PSG, sottolineando l'importanza di questo traguardo e il rispetto ottenuto dalla sua squadra.

