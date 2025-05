Zanetti ci crede | All’Inter non resta che coronare un sogno! Inzaghi sta bene con noi su Lautaro dico…

Javier Zanetti non nasconde la sua fiducia: l'Inter è pronta a realizzare il sogno Champions. Con una stagione così intensa, i nerazzurri puntano a scrivere la storia contro il PSG. La connessione tra Lautaro e Inzaghi dimostra che l'armonia nel team è fondamentale nei momenti decisivi. La finale di domani non è solo un match, ma l'apice di un percorso che ha fatto vibrare il cuore di ogni tifoso. Siamo tutti con loro!

Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della finale di Champions di domani contro il PSG. Intervistato da Flashscore in vista della finale di Champions League di domani a Monaco di Baviera tra PSG e Inter, il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti ha detto la sua sulla stagione della squadra di Inzaghi e su Lautaro Martinez. LA STAGIONE DELL’INTER – « Penso che sia stata una stagione positiva, perché credo che siamo stati competitivi in tutte le competizioni che abbiamo giocato. Ci resta l’ultima cosa da fare, cioè una grande finale di Champions League, e la verità è che sarebbe molto bello poter culminare e coronare questo sogno ». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zanetti ci crede: «All’Inter non resta che coronare un sogno! Inzaghi sta bene con noi, su Lautaro dico…»

