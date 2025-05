Zanchetta | Inter Primavera fantastica vittoria bellissima! Futuro? Vedremo

Un trionfo che profuma di futuro! Andrea Zanchetta, allenatore dell'Inter Primavera, celebra con entusiasmo l'undicesimo scudetto della sua squadra, frutto di impegno e talento. La vittoria contro la Fiorentina al Viola Park non è solo un successo, ma un segnale chiaro: i giovani nerazzurri stanno brillando su un palcoscenico sempre più competitivo. Chissà quanti di questi talenti diventeranno protagonisti in prima squadra! Il futuro è luminoso.

Archiviata la vittoria dell'undicesimo scudetto Primavera, Andrea Zanchetta in collegamento con Sportitalia ha parlato della vittoria contro la Fiorentina al Viola Park. Queste le sue parole. MISTER – Andrea Zanchetta, allenatore dell' Inter Primavera, al termine della vittoria contro la Fiorentina nella finale scudetto, ha parlato in collegamento con Sportitalia. Tra i tanti temi toccati dal tecnico nerazzurro, anche un passaggio sul suo eventuale futuro lontano dal settore giovanile nerazzurro: «C'è anche il mio nome, ma anche quello di tante persone che lavorano dietro alla Primavera. C'è tanta gente che oggi non è qui, ma che ci ha sempre dato una mano.