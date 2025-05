Zanchetta dopo la vittoria del Campionato Primavera | Orgoglioso di aver portato a casa un trofeo importante ora andremo a Monaco

Dopo la vittoria nel Campionato Primavera, l’allenatore dell’Inter, Andrea Zanchetta, esprime tutto il suo orgoglio: "Abbiamo portato a casa un trofeo importante". Ma non è solo un traguardo, è un segnale di una gioventù in crescita nel mondo del calcio italiano, pronta a brillare anche sui palcoscenici europei. Ora, con lo sguardo rivolto a Monaco, la squadra si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Un futuro da seguire con attenzione!

Zanchetta, le parole dell’allenatore dell’Inter Primavera dopo la vittoria del Campionato Primavera. Intervenuto ai microfoni di Sportitalia al termine del match vinto contro la Fiorentina che è valso la vittoria del campionato per l’ Inter Primavera, il mister nerazzurro Andrea Zanchetta ha parlato così. LE PAROLE DI ZANCHETTA – «C’è anche il mio nome, c’è il nome di tutti. C’è tanta gente che non è qui stasera ma ci ha dato una grande mano, mi sono sempre sentito in famiglia. Sono orgoglioso e contentissimo di aver portato a casa un trofeo importante. Ho avuto pazienza però all’Inter mi hanno cresciuto tanto e continuiamo a divertirci insieme, a volte è un aspetto più affettivo che lavorativo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zanchetta dopo la vittoria del Campionato Primavera: «Orgoglioso di aver portato a casa un trofeo importante, ora andremo a Monaco»

