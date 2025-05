Yunka festival tre giorni immersi nella natura

Scopri il Yunka Festival, un evento che celebra la connessione con la natura e la comunità! In tre giorni immersi nel verde, potrai vivere esperienze uniche, scoprire nuovi amici e condividere passioni all'insegna della sostenibilità. Anche in un’epoca di crescente urbanizzazione, riscoprire l’ecosistema giungla è fondamentale: un invito a collaborare per un futuro migliore. Unisciti a noi e fai parte di questa avventura!

"Molte persone ci hanno chiesto cosa significa ’yunka’. È un termine che deriva da ’giungla’, ossia un ecosistema dove tutti i soggetti che ci vivono collaborano insieme per la sua sussistenza. Ed è proprio questo l’obiettivo del festival; creare una comunità, uno spazio dove gli amanti del verde e dell’outdoor possano condividere le loro passioni". Così Davide Nanna, fondatore di Cammini d’Italia, ha presentato la seconda edizione dello Yunka festival, l’appuntamento interamente dedicato ai cammini e alla natura che quest’anno, per la prima volta, si svolgerà nella splendida cornice del Parco archeologico di Monte Bibele. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Yunka festival, tre giorni immersi nella natura

