YouPol tempo di bilanci I reati segnalati con l’App | Così aiutiamo i cittadini L’utilizzo è in aumento

YouPol, l'app della Polizia di Stato, sta facendo la differenza nel contrasto a bullismo e violenza di genere. Dal 2017, il suo utilizzo è in costante aumento, dimostrando quanto sia importante la collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine. Questo strumento non solo facilita le segnalazioni, ma rappresenta un passo avanti nella lotta per una società più sicura. Unisciti al cambiamento: ogni segnalazione conta, e insieme possiamo fare la differenza!

Nata nel 2017, in particolare, per la prevenzione e il contrasto allo spaccio di stupefacenti e al bullismo, nel 2020 è stata estesa anche alla violenza di genere. È ‘YouPol’, l’app della Polizia di Stato – destinata a smartphone, tablet e computer – che accorcia le distanze con i cittadini. In Questura il vice questore Claudio Cagnini, dirigente della divisione anticrimine, e Giuseppe Davide Farina, dirigente dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno fatto il punto, invitando i cittadini ad usufruire di questo strumento, peraltro gratuito e, volendo, anche anonimo. Soltanto per dare la dimensione del ‘fenomeno’, su tutto il territorio nazionale, nei primi 6 mesi dell’anno, sono state effettuate ben 23. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - YouPol, tempo di bilanci. I reati segnalati con l’App: "Così aiutiamo i cittadini. L’utilizzo è in aumento"

