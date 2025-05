Yildiz Juve i bianconeri omaggiano il proprio numero 10 per un traguardo che lo rende unico in Serie A! Tra i giovani nessuno ha fatto meglio di lui in Italia Il record

La Juventus celebra Kenan Yildiz, il suo brillante numero 10, che ha raggiunto un traguardo straordinario in Serie A: il miglior giovane marcatore della stagione! Con questo record, Yildiz non solo si distingue tra i talenti emergenti, ma rappresenta anche un simbolo di speranza per il futuro del calcio italiano. Un chiaro segnale che la Juve continua a investire sui giovani, puntando su nuovi campioni pronti a scrivere la storia.

Yildiz Juve, i bianconeri festeggiano il proprio numero 10! Nessuno ha fatto meglio in Serie A da quel punto di vista: il dato. Tra i giovani che la Serie A ha annoverato nel corso di questa stagione, nessuno può essere paragonato a Kenan Yildiz. Almeno per quanto riguarda la partecipazione attiva alle reti. La Juve lo sa e ha deciso di omaggiare il proprio gioiellino con un post statistico pubblicato su X. Kenan Yildiz (7 gol e 4 assist) è il più giovane calciatore della Serie A con almeno 10 partecipazioni attive? pic.twitter.comM6wVrZHTkW — JuventusFC (@juventusfc) May 30, 2025 PAROLE – « Kenan Yildiz (7 gol e 4 assist) è il più giovane calciatore della Serie A con almeno 10 partecipazioni attive ».

Alessandro Bastoni e Kenan Yildiz si trovano al centro di un intreccio di mercato che coinvolge anche Milan e Atalanta.

