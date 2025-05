Yemen manifestazioni a Sanaa per Gaza | migliaia nelle strade bruciate bandiere Israele e Usa

In Yemen, la protesta di Sanaa segna un momento cruciale nel panorama medio-orientale. Migliaia di manifestanti hanno fatto sentire la loro voce in solidarietà con Gaza, bruciando simbolicamente bandiere israeliane e americane. Questo evento si inserisce in una più ampia onda di mobilitazione globale, dove le istanze di giustizia sociale e diritti umani si intrecciano. Un punto interessante? La forza del popolo yemenita nel rivendicare la propria identità e alleanza con i palestinesi.

In Yemen migliaia di manifestanti sono scesi venerdì nelle strade di Sanaa in segno di solidarietà con i palestinesi della Striscia di Gaza. Alcuni sono stati visti portare fucili, altri con bandiere palestinesi e yemenite e scandire slogan anti-americani e anti-israeliani. I manifestanti hanno anche bruciato bandiere americane e israeliane durante la protesta mentre chiedevano la fine dei combattimenti a Gaza. Ciò avviene mentre i ribelli Houthi dello Yemen si sono assunti la responsabilità di aver lanciato, giovedì sera, un missile a lungo raggio, che secondo l’esercito israeliano è stato intercettato mentre le sirene dei raid aerei suonavano in alcune parti del Paese. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Yemen, manifestazioni a Sanaa per Gaza: migliaia nelle strade, bruciate bandiere Israele e Usa

Yemen, Israele attacca il porto di Hodeida degli Houthi. Mercoledì raid di Idf devastava aeroporto di Sanaa

Nuovi sviluppi nel conflitto yemenita: l'IDF ha lanciato un attacco contro il porto di Hodeida, dopo il bombardamento dell'aeroporto di Sana'a.

