Yann Sommer chi è il portiere dell' Inter alla finale di Champions League | Gigio Donnarumma? Ci conosciamo poco

Yann Sommer, il portiere dell'Inter, si prepara a sfidare il PSG e il suo connazionale Gigio Donnarumma nella finale di Champions League. Con parole di stima, Sommer racconta come Donnarumma sia diventato un punto di riferimento per lui. In un'epoca in cui i portieri sono sempre più protagonisti, questa rivalità potrebbe regalare spettacolo e sorprese. Chi avrà la meglio? La tensione è palpabile!

Il portiere dell'Inter ha parlato di Donnarumma in vista della finale di Champions col Psg: "Gigio mi piace molto, lo guardo ormai da tanti anni come un riferimento". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Yann Sommer, chi è il portiere dell'Inter alla finale di Champions League: Gigio Donnarumma? "Ci conosciamo poco"

Guardiola ha perso la testa non solo col portiere avversario, anche nella preparazione della finale (persa)

Guardiola ha perso la calma non solo durante la finale di FA Cup contro il Crystal Palace, squadra inferiore, ma anche nella preparazione.

Secondo ilgiornale.it: Il portiere dell'Inter ha parlato di Donnarumma in vista della finale di Champions col Psg: "Gigio mi piace molto, lo guardo ormai da tanti anni come un riferimento" ...

