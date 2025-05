Xbox portatile | Microsoft rallenta ma non si ferma

Microsoft sta rallentando sul fronte della console portatile Xbox, ma il sogno rimane vivo. Mentre si esplorano partnership e si ottimizza Windows 11, il mercato delle console portatili continua a crescere, con competitor agguerriti e nuovi modelli che conquistano i gamer. La vera domanda è: sarà questa la svolta che porterà Microsoft a lanciarsi nel mondo delle console portatili? Restate sintonizzati, il gioco è appena iniziato!

Negli ultimi mesi, le voci su una console portatile Xbox hanno alimentato l’hype tra i fan e gli esperti del settore. Tuttavia, Microsoft ha ricalibrato la sua strategia: lo sviluppo di un dispositivo handheld proprietario è ancora in discussione, ma le priorità attuali si concentrano su partnership strategiche e sull’ottimizzazione di Windows 11 come sistema operativo di riferimento per il gaming su dispositivi portatili. Xbox – Gamebrain.net Il sogno dell’Xbox portatile non è morto, ma viene rimandato. Il progetto “ Pembrooke ”, indicato da molti come il nome in codice della futura console portatile Xbox, potrebbe in realtà non essere mai esistito in quei termini. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net