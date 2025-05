World Economic Forum | entro il 2025 l’IA rivoluziona HR con risparmio reclutamento e sfide decisionali

Entro il 2025, l'intelligenza artificiale non solo cambierà il volto delle risorse umane, ma promette anche di rivoluzionare le dinamiche aziendali, rendendo il reclutamento più efficiente e agile. Con l'85% delle imprese pronte a integrare queste tecnologie, ci troviamo di fronte a una sfida decisiva: come bilanciare l'automazione con il tocco umano? Scoprire quali strategie adotteranno le aziende sarà fondamentale per navigare in questo nuovo panorama!

Il World Economic Forum prevede una trasformazione notevole nel settore delle risorse umane: entro il 2025, l'85% delle aziende globali sarà impegnata nell'adozione di tecnologie basate sull'Intelligenza Artificiale per almeno una fase critica nella gestione delle risorse umane. Questo cambiamento segna un notevole passo avanti verso processi più automatizzati e dinamici in un contesto in

