World Boxing | Obbligatorio il test di genere per la partecipazione alle competizioni

Il mondo del pugilato si evolve: World Boxing ha introdotto l'obbligo del test di genere per le competizioni, un passo controverso ma necessario in un'epoca che cerca di garantire equità e inclusività. Questa decisione segue il dibattito acceso sulla partecipazione di atlete come Imane Khelif, sollevando interrogativi risonanti su identità e sport. Sarà questo il nuovo standard per una disciplina che si prepara a affrontare sfide moderne?

AGI - World Boxing, la giovane federazione internazionale riconosciuta dal Cio che organizzerà il torneo olimpico di pugilato alle Olimpiadi del 2028, ha annunciato che renderà obbligatorio il test di genere per la partecipazione alle sue competizioni. Con riferimento alle polemiche sulla partecipazione dell'algerina Imane Khelif, medaglia d'oro a Parigi 2024, World Boxing spiega in un comunicato stampa di aver preso questa decisione per rispondere alle "preoccupazioni relative alla sicurezza e al benessere di tutti i pugili, inclusa Imane Khelif". . 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - World Boxing: "Obbligatorio il test di genere per la partecipazione alle competizioni"

Boxe: World Boxing annuncia i piani per il 2026. Europei nella seconda metà dell’anno

World Boxing ha rilasciato oggi il calendario previsionale per gli eventi europei del 2026, indicando le date per le candidature e le sedi delle principali manifestazioni.

