World Boxing introduce test obbligatori di genere Khelif dovrà sottoporsi per partecipare Eindhoven Box Cup

Una svolta controversa nel mondo della boxe: la campionessa olimpica Imane Khelif dovrà affrontare un test di genere per competere all'Eindhoven Box Cup. Questa decisione segue la sua esclusione dai Mondiali di boxe femminile 2025 in Serbia. In un'epoca in cui il dibattito sull'inclusività nello sport è sempre più acceso, queste misure sollevano interrogativi cruciali su equità e identità. Quale sarà il futuro delle atlete in un panorama così complesso?

Era stata già esclusa dai Mondiali di boxe femminile 2025 in Serbia perché inidonea, ma la campionessa olimpica Imane Khelif sarà costretta a sottoporsi a un test di genere se vorrà partecipare a Eindhoven Box Cup. “ World Boxing introdurrà test obbligatori per determinare l’idoneità degli atleti e delle atlete che desiderano partecipare alle sue competizioni. L’introduzione dei test obbligatori – si legge in una nota – farà parte di una nuova politica su Sesso, Età e Peso per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e garantire parità di condizioni competitive tra uomini e donne”. L’atleta algerina aveva ottenuto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi tra una marea di polemiche, soprattutto dopo il match con l’italiana Angela Carini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - World Boxing introduce test obbligatori di genere, Khelif dovrà sottoporsi per partecipare Eindhoven Box Cup

World Boxing: "Obbligatorio il test di genere per la partecipazione alle competizioni"

Il mondo del pugilato si evolve: World Boxing ha introdotto l'obbligo del test di genere per le competizioni, un passo controverso ma necessario in un'epoca che cerca di garantire equità e inclusività.

