Wood Bi vice president di Hisense | I TV RGB MiniLED sostituiranno i QLED Dazi? Noi siamo tranquilli

Durante la nostra visita alle fabbriche di Hisense, il vicepresidente Wood Bi ha svelato una previsione audace: i TV RGB MiniLED potrebbero presto sostituire i QLED. Questa scelta non solo evidenzia l'impegno dell'azienda verso l'innovazione, ma si inserisce in un contesto più ampio di evoluzione tecnologica nel settore audiovisivo. La sua sicurezza nel futuro lascia intravedere un panorama ricco di opportunità per gli appassionati di tecnologia. Preparati a vivere un'esperienza visiva senza precedenti!

A margine della nostra visita alle fabbriche cinesi di Hisense, abbiamo avuto modo di incontrare il vicepresidente International Wood Bi, che ha risposto a ruota libera a tutte le nostre domande, anche le più scomode. Lasciando trasparire tanta tranquillità per il futuro..