Willie Peyote pubblica il video del nuovo singolo Next

Willie Peyote è tornato! Con il video del suo nuovo singolo "Next", l'artista torinese si prepara a riprendere il palco con un tour che promette emozioni da fine giugno. Girato a Valencia, il video di "Next" cattura l'essenza di un artista in continua evoluzione, pronto a fronteggiare le sfide del presente. Scopri perché la sua musica sta conquistando un pubblico sempre più vasto nel panorama musicale italiano!

È online il video ufficiale di Next, il nuovo singolo di Willie Peyote, pronto per tornare live con il tour da fine giugno. È online il video ufficiale di Next, il nuovo singolo di Willie Peyote, già disponibile in tutti gli store digitali e per la programmazione radio. Il video diretto da Stefano Carema è stato registrato interamente a Valencia e rispecchia visivamente l’ironicità del testo: l’amore ai tempi delle dating app, in cui anche gli appuntamenti sembrano esser diventati dei colloqui di lavoro. La location e la stagione traducono ironicamente la denuncia sociale del “non abbiamo più tempo neanche per un caffè”. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Willie Peyote pubblica il video del nuovo singolo Next

Willie Peyote a Rock in Roma 2025

Willie Peyote torna a Rock in Roma 2025, l’8 luglio all’Ippodromo delle Capannelle. Dopo il successo del 2022 e la partecipazione a Sanremo con “Grazie ma no.

Cerca Video su questo argomento: Willie Peyote Pubblica Video Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Per Willie Peyote il rap internazionale batte il tempo al Divo; Sanremo 2025, chi ha vinto il torneo dei videoclip su YouTube?. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Willie Peyote pubblica “Next”: il singolo dell’estate tra ironia, groove e app di appuntamenti

Da giornalelavoce.it: Venerdì 30 maggio segna il ritorno di Willie Peyote, al secolo Guglielmo Bruno, con un brano destinato a far parlare (e ballare) per tutta l’estate. Si intitola Next ed è disponibile in radio e su tut ...

Video Grazie ma no grazie e significato testo canzone di Willie Peyote a Sanremo 2025/ Scrittura brillante!

Come scrive ilsussidiario.net: Come vedremo anche nel suo video ufficiale di YouTube, Willie Peyote si riconferma un artista a tutto tondo. La critica social lo ha definito come il “testo più politico” di questo Sanremo ...

Willie Peyote al Salone del Libro: un testo tra nostalgia e musica, tra presente e futuro (VIDEO)

Secondo giornalelavoce.it: Il cantante ha partecipato alla presentazione del libro “Nessuno parla a nessuno” di RickDuFer e Wad. Numerosi sono i temi del libro in comune con la sua musica ...