Weekend di sole e caldo | le massime si spingono fino a 30 gradi

Questo weekend si preannuncia da sogno, con temperature che sfioreranno i 30 gradi! Un promontorio anticiclonico porterà sole e stabilità in tutta la regione. Ma attenzione: la prossima settimana potrebbe riservare sorprese, con l’arrivo di rovesci e temporali. Un perfetto esempio di come la natura possa essere imprevedibile! Non perdere l’occasione di goderti il sole prima che i capricci del tempo tornino a farsi sentire!

Tra oggi e questo week-end un promontorio anticiclonico andrà nuovamente a rinforzarsi sull'Europa centro-occidentale, garantendo sulla nostra regione tempo più stabile e caldo. Con l'inizio della prossima settimana è previsto un nuovo indebolimento dell'anticicloniche con nuove possibilità di rovesci e temporali, in particolare sui rilievi. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Venerdì 30 maggio 2025 Tempo Previsto: Per l'intera giornata su tutta la regione cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature: Minime comprese tra 16 e 19°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 26 e 30°C.

Dopo i temporali tornano sole e caldo: le previsioni per il weekend nelle Marche

Dopo una notte segnata da forti temporali, vento e mareggiate, le Marche si preparano a accogliere un weekend di sole e caldo.

