weekend con i sibillini

Doppio appuntamento questo weekend con il Festival dell’Appennino, inclusivo di natura: sabato 31 maggio a Colle di Montegallo è in programma "Gusti Sibillini" con David Riondino e lunedì 2 giugno a Sarnano con "Sulle Orme di Francesco" con Davide Rondoni e Ambrogio Sparagna con l’Orchestra Popolare Italiana. Sabato 31 maggio a Colle è prevista un’escursione pomeridiana che farà scoprire un sentiero alle pendici del Monte Vettore e al tramonto spettacolo "Cibus" di David Riondino con Giovanni Seneca, Francesco Savoretti e Fabio Battistelli. Lunedì 2 giugno a Sarnano è in programma un’escursione pomeridiana suggestiva lungo l’anello della Via delle Cascate Perdute e al tramonto spettacolo ‘Canto delle Creature’ con Davide Rondoni e Ambrogio Sparagna con l’Orchestra Popolare Italiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it