Weekend a Città della Scienza Latte… Gusto e la salute a tutte le età | il programma

Scopri il weekend che unisce gusto e salute alla Città della Scienza! Il 31 maggio e il 1° giugno, immergiti in un'esperienza unica dedicata a tutta la famiglia, in collaborazione con Latte Berna. Un'ottima occasione per esplorare il legame tra alimentazione e benessere, mentre ti diverti con attività interattive. Non perdere l'opportunità di assaporare la scienza in un contesto coinvolgente e stimolante. La salute passa anche attraverso il gusto!

Città della Scienza in collaborazione con Latte Berna propone un weekend speciale dedicato a tutta la famiglia. Dal 31 maggio al 1° giugno, Città della Scienza in collaborazione con Latte Berna propone un weekend speciale dedicato a tutta la famiglia: due giorni di esperienze uniche tra scienza, alimentazione e comunicazione genetica.

