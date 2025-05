Week-end | Festa della Repubblica Festa del Drago a Bollate e Festa della salute a Garbagnate

Preparati a un fine settimana indimenticabile, ricco di celebrazioni e attività! Dal 30 maggio al 1 giugno, il nostro territorio si anima per festeggiare il 79° anniversario della Repubblica Italiana. A Bollate, la Festa del Drago ti aspetta con emozionanti spettacoli, mentre a Garbagnate la Festa della Salute promuove il benessere e la buona cucina. Un'occasione perfetta per ritrovare il senso di comunità e divertirsi insieme! Non mancare!

Un fine settimana ricco di proposte, quello che sta per arrivare: da venerdì 30 a domenica 1 giugno, infatti, si celebra il 79°anniversario della nascita della Repubblica Italiana con diversi eventi. E sono in programma feste all’aperto con spettacoli, incontri per il benessere e buona cucina.. ma ecco di seguito gli eventi selezionati: ORIGGIO – . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

A Napoli hanno saggiamente annullato il vertice in Prefettura per la festa scudetto (Repubblica)

A Napoli, la decisione di annullare il vertice in Prefettura per la festa scudetto dimostra una saggezza collettiva.

Cerca Video su questo argomento: Week End Festa Repubblica Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Cosa fare a Firenze nel weekend della Festa della Repubblica; Weekend Festa della Repubblica in Valle Brembana e Imagna: eventi dal 30 maggio al 2 giugno; Dal Giubileo alla festa del: inizia un altro weekend di passione; Festa Repubblica a Bari, weekend di appuntamenti e celebrazioni. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Festa della Repubblica, La Prefettura organizza eventi ed esibizioni

Lo riporta primacomo.it: In occasione della Festa della Repubblica, iniziative e attività per coinvolgere cittadinanza e visitatori sul Lago di Como.

Festa della Repubblica, Archivi di Stato aperti in tutta Italia per rivivere la storia del paese

Riporta repubblica.it: In occasione della Festa della Repubblica gli Archivi di Stato e le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche hanno organizzato decine di iniziative sparse sul territorio. Tra gli eventi più signi ...

Dal Giubileo alla festa della Repubblica: inizia un altro weekend di passione

Come scrive roma.repubblica.it: Oggi il corteo degli studenti per Gaza, domani a San Pietro le auto storiche e domenica ultima tappa del Giro d’Italia ...