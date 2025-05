Webuild Ferrari | Upgrade Fitch a ‘BB+’ pone gruppo a passo investment grade

Webuild brilla con l’upgrade di Fitch a “BB+”: un passo decisivo verso l’ambito investment grade! Questo riconoscimento evidenzia non solo la robustezza finanziaria del Gruppo, ma anche la sua abilità nel generare cassa in un contesto economico sfidante. Un risultato che sottolinea come le aziende capaci di innovare e adattarsi possano prosperare, diventando protagoniste in un mercato sempre più competitivo. Il futuro sembra promettente!

"L'upgrade del rating di Webuild da parte di Fitch Ratings a "BB+" con outlook stabile riflette la solidità della struttura finanziaria e la capacità di Webuild di generare cassa in modo sostenibile, anche in contesti macroeconomici complessi. Un risultato che pone il Gruppo a solo un gradino dall'investment grade".

Webuild, Fitch alza rating a BB+: outlook stabile

Fitch ha alzato il rating di Webuild a BB+, avvicinando l'azienda all'ambito prestigioso dell'investment grade.

Webuild, Ferrari: "Upgrade Fitch a 'BB+' pone gruppo a passo investment grade"

